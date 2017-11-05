Хосонов и Дзагоев в "старте" ЦСКА на матч с "Локомотивом", Головина нет в заявке

Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч 16-го тура чемпионата России против "Локомотива". Полузащитник Александр Головин не сможет принять участия во встрече из-за мышечного повреждения, полученного на предматчевой тренировке.

На поле с первых минут появятся следующие игроки: Акинфеев, Набабкин, Васин, А. Березуцкий, Фернандес, Натхо, Щенников, Вернблум, Хосонов, Дзагоев, Витинью.

Матч "Локомотив" – ЦСКА пройдет сегодня и начнется в 16.30 в московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.