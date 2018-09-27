Полузащитник ЦСКА Хетаг Хосонов близок к возвращению в общую группу, информирует официальный Твиттер армейской команды.
Хетаг Хосонов уже работает на поле и скоро вернётся в общую группу ✌ #ЦСКА pic.twitter.com/rGE2YOcdDA– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 27 сентября 2018 г.
Напомним, 20-летний хавбек получил травму пятой плюсневой кости правой стопы в матче 1-го тура РПЛ против "Крыльев Советов" (0:0), который проходил 31 июля.
Все о чемпионате России - здесь
Опрос
Кто выиграет чемпионат России-2018/19?
Загрузка...