17:53 | Футбол — РПЛ

Хосонов близок к возвращению в общую группу

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Полузащитник ЦСКА  Хетаг Хосонов близок к возвращению в общую группу, информирует официальный Твиттер армейской команды.

Напомним, 20-летний хавбек получил травму пятой плюсневой кости правой стопы в матче 1-го тура РПЛ против "Крыльев Советов" (0:0), который проходил 31 июля. 

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