22:39 4 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ

Хосе Пастор Верчили: "Если бы в России был сильный чемпионат, "Ростову" было бы проще в Европе"

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Тренер "Ростова" по физподготовке Хосе Пастор Верчили выразил мнение, что клубу очень тяжело сравниться с соперниками по Лиге чемпионов – "Баварией" и "Атлетико". По словам специалиста, еврокубок и чемпионат России – турниры разного уровня.

– Как "Ростов" смотрится физически на фоне "Баварии" и "Атлетико"?

– Мы не можем сравнивать себя с ними. Эти команды играют в чемпионатах, которые намного сильнее РФПЛ. На тренировках мы требуем очень много от игроков, но все равно в чемпионате России тратится сил намного меньше, чем в Лиге чемпионов. Это совершенно разные уровни. Если бы у нас был сильный чемпионат, то "Ростову" было бы намного проще в Европе. Сейчас же не хватает интенсивности в играх.

Дополнительная информация

http://www.fc-rostov.ru/press/news/10640

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Avon151281

Странно.Такое впечатление,что Ростов выигрывает чемп постоянно опережая всех очей на 20. И им не приходится для этого выкладываться.Вы в России то до сих пор середняк,разок стрельнувший...

23:39 4 декабря

nau043

Если бы у нас был сильный чемпионат, то Ростов бы близко к Европе не пустили.....:-)))

23:35 4 декабря

sars882

впервые вижу, чтоб кто-то сетовал на низкую интенсивность... похвально

22:56 4 декабря

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