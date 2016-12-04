Хосе Пастор Верчили: "Если бы в России был сильный чемпионат, "Ростову" было бы проще в Европе"

Тренер "Ростова" по физподготовке Хосе Пастор Верчили выразил мнение, что клубу очень тяжело сравниться с соперниками по Лиге чемпионов – "Баварией" и "Атлетико". По словам специалиста, еврокубок и чемпионат России – турниры разного уровня.

– Как "Ростов" смотрится физически на фоне "Баварии" и "Атлетико"?

– Мы не можем сравнивать себя с ними. Эти команды играют в чемпионатах, которые намного сильнее РФПЛ. На тренировках мы требуем очень много от игроков, но все равно в чемпионате России тратится сил намного меньше, чем в Лиге чемпионов. Это совершенно разные уровни. Если бы у нас был сильный чемпионат, то "Ростову" было бы намного проще в Европе. Сейчас же не хватает интенсивности в играх.