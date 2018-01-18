"Хорошо, спасибо, "Зенит" - чемпион". Халк вспомнил русский язык

Нападающий "Шанхай Шанган" Халк дал интервью пресс-службе "Зенита" после победы в товарищеском матче над "Спартаком" (1:0). Бразильский форвард, защищавший цвета питерцев с 2012 по 2016 год, стал автором единственного мяча в ворота красно-белых.
Инстаграм "Зенита" опубликовал небольшой фрагмент интервью, в котором Халк демонстрирует знания русского языка.
"Я говорю по-русски. Хорошо, спасибо, как дела, "Зенит" - чемпион", - произнес Халк.
igogohruhru
Возвращайся, толстожопый!
04:21
torpedon_
*кроме Валеры, пик его карьеры пришелся на испанию
02:57
torpedon_
Лучше Аршавина, Кержакова, Титова. Тихонова, Аленичева, Веретенникова, Карпина, Семака, Данни, Вагнер Лава, Карвалью (на их пике,который прошел в нашем чемпионате ), Это о, Видича, Шкртела, Виллиана, Витселя, Коштиньи, Манише, Кавенаги.... Халк - играл на высочайшем уровне все 4 года! И был лучше в нашем чемпионате , чем вышеперечисленные мастера с большой буквы ( без иронии).!! Халк был всегда футболистом уровня Реала и Барселоны и входил в моих глазах в топ 10!!! Футболистов в мире
02:38
Хидетоши Наката
Присоединяюсь. Лучший за всю историю нашего чемпионата. Без вариантов! При всём уважении к нашему Видичу и армейскому Карвальо - Халк вне конкуренции. Уровень мастерства запредельный.
02:14
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
лучший иностранец в рфплке новейшей истории.
02:10
Antalic
Только сейчас понимаешь какой Халк был монстр, что даже о Дзюбе говорили как о футболисте....
02:05
torpedon_
Лучший футболист, который играл в нашем чемпионате за всю его историю!
01:16
AMKAR_glyshim_pivo_y_lar'ka
Похудел в Китае, в Питере щеки помясистей были .....
01:04
ЗЮК~
Tribunal Z,вкатывает тебе твой муж,содержанка.
00:50
Tribunal Z
вкатил Спартаку под самые...а!)))
00:35
snapdragon625
гудрон питерский)
00:13
wilde
Ага... И: "От Зюбы шар в дальний угол!"
00:12
aleksart-spb
ХАЛЧИЩЕ))))
00:01