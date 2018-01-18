"Хорошо, спасибо, "Зенит" - чемпион". Халк вспомнил русский язык

Нападающий "Шанхай Шанган" Халк дал интервью пресс-службе "Зенита" после победы в товарищеском матче над "Спартаком" (1:0). Бразильский форвард, защищавший цвета питерцев с 2012 по 2016 год, стал автором единственного мяча в ворота красно-белых.

Инстаграм "Зенита" опубликовал небольшой фрагмент интервью, в котором Халк демонстрирует знания русского языка.

"Я говорю по-русски. Хорошо, спасибо, как дела, "Зенит" - чемпион", - произнес Халк.