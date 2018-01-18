23:27 18 января | Футбол — РФПЛ

"Хорошо, спасибо, "Зенит" - чемпион". Халк вспомнил русский язык

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Нападающий "Шанхай Шанган"  Халк дал интервью пресс-службе "Зенита" после победы в товарищеском матче над "Спартаком" (1:0). Бразильский форвард, защищавший цвета питерцев с 2012 по 2016 год, стал автором единственного мяча в ворота красно-белых. 

Инстаграм "Зенита" опубликовал небольшой фрагмент интервью, в котором Халк демонстрирует знания русского языка. 

"Я говорю по-русски. Хорошо, спасибо, как дела, "Зенит" - чемпион", - произнес Халк.

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Материалы сюжета: Зима РФПЛ-2017/18. Главное
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КОММЕНТАРИИ (13)
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igogohruhru

Возвращайся, толстожопый!

04:21

torpedon_

*кроме Валеры, пик его карьеры пришелся на испанию

02:57

torpedon_

Лучше Аршавина, Кержакова, Титова. Тихонова, Аленичева, Веретенникова, Карпина, Семака, Данни, Вагнер Лава, Карвалью (на их пике,который прошел в нашем чемпионате ), Это о, Видича, Шкртела, Виллиана, Витселя, Коштиньи, Манише, Кавенаги.... Халк - играл на высочайшем уровне все 4 года! И был лучше в нашем чемпионате , чем вышеперечисленные мастера с большой буквы ( без иронии).!! Халк был всегда футболистом уровня Реала и Барселоны и входил в моих глазах в топ 10!!! Футболистов в мире

02:38

Хидетоши Наката

Присоединяюсь. Лучший за всю историю нашего чемпионата. Без вариантов! При всём уважении к нашему Видичу и армейскому Карвальо - Халк вне конкуренции. Уровень мастерства запредельный.

02:14

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

лучший иностранец в рфплке новейшей истории.

02:10

Antalic

Только сейчас понимаешь какой Халк был монстр, что даже о Дзюбе говорили как о футболисте....

02:05

torpedon_

Лучший футболист, который играл в нашем чемпионате за всю его историю!

01:16

AMKAR_glyshim_pivo_y_lar'ka

Похудел в Китае, в Питере щеки помясистей были .....

01:04

ЗЮК~

Tribunal Z,вкатывает тебе твой муж,содержанка.

00:50

Tribunal Z

вкатил Спартаку под самые...а!)))

00:35

snapdragon625

гудрон питерский)

00:13

wilde

Ага... И: "От Зюбы шар в дальний угол!"

00:12

aleksart-spb

ХАЛЧИЩЕ))))

00:01