"Хороший пацан". Калиниченко и Радимов обсудили будущее Игнатова

Бывший полузащитник "Спартака", двукратный чемпион России Максим Калиниченко и главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов в Твиттере обсудили будущее 18-летнего хавбека красно-белых Михаила Игнатова. Оба сходятся во мнении, что это перспективный игрок. Однако, как отметил Радимов, многое будет зависеть от характера.
- Игнатов будет играть в футбол. Хороший пацан, - написал Калиничекно.
- Хорошие качества , без вопросов! Но Денис Давыдов, к примеру, тоже хорош был? Да много можно вспомнить ...и если не без характера, то грошь цена! Дай бог, чтобы в данном случае было наоборот и парень засверкал, - ответил Радимов.
- Да, было предостаточно, согласен. В этой позиции давно никого не было. Последний Иванов был, который, к слову, вырос в очень приличного футболиста.Только не в "Спартаке". Но и это тоже отдельная тема, - резюмировал Калиниченко.
Игнатов будет играть в футбол. Хороший пацан– Maksym Kalinichenko (@kalynych25) 29 октября 2018 г.
Хорошие качества , без вопросов! Но ☝️Денис Давыдов , к примеру, тоже хорош был ? Да много можно вспомнить ...и если не без характера , то гроши цена ! Дай бог, чтобы в данном случае было наоборот и парень засверкал!!– Владислав Радимов (@radimov02) 30 октября 2018 г.
Да было предостаточно,согласен. В этой позиции давно никого не было😉Последний Иванов был,который,к слову,вырос в очень приличного футболиста.Только не в 🔴⚪️😏Но и это тоже отдельная тема😀– Maksym Kalinichenko (@kalynych25) 30 октября 2018 г.