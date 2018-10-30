"Хороший пацан". Калиниченко и Радимов обсудили будущее Игнатова

Бывший полузащитник "Спартака", двукратный чемпион России Максим Калиниченко и главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов в Твиттере обсудили будущее 18-летнего хавбека красно-белых Михаила Игнатова. Оба сходятся во мнении, что это перспективный игрок. Однако, как отметил Радимов, многое будет зависеть от характера.

- Игнатов будет играть в футбол. Хороший пацан, - написал Калиничекно.

- Хорошие качества , без вопросов! Но Денис Давыдов, к примеру, тоже хорош был? Да много можно вспомнить ...и если не без характера, то грошь цена! Дай бог, чтобы в данном случае было наоборот и парень засверкал, - ответил Радимов.

- Да, было предостаточно, согласен. В этой позиции давно никого не было. Последний Иванов был, который, к слову, вырос в очень приличного футболиста.Только не в "Спартаке". Но и это тоже отдельная тема, - резюмировал Калиниченко.

Игнатов будет играть в футбол. Хороший пацан – Maksym Kalinichenko (@kalynych25) 29 октября 2018 г.

Хорошие качества , без вопросов! Но ☝️Денис Давыдов , к примеру, тоже хорош был ? Да много можно вспомнить ...и если не без характера , то гроши цена ! Дай бог, чтобы в данном случае было наоборот и парень засверкал!! – Владислав Радимов (@radimov02) 30 октября 2018 г.