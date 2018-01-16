"Хорошие люди не умирают". Татуировка Витинью в память о "Шапекоэнсе"

На одной из фотографий с занятия игроков ЦСКА в тренажерном зале в кадр попала татуировка Витинью в память о авиакатастрофе, в которую попал "Шапекоэнсе".

"Хорошие люди не умирают", - написано на бицепсе у бразильца, где также изображен самолет, устремившийся в небеса, а ниже набита дата трагедии.

Напомним, что 28 ноября 2016 года самолет с игроками клуба, летевший на финальный матч Южноамериканского кубка против "Атлетико Насьональ" разбился на территории Колумбии. В катастрофе выжили лишь три футболиста.

Фото вы можете посмотреть на официальном сайте ЦСКА.