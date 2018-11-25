Хорен Байрамян: "Я рад, что в Казани у меня есть игровая практика"

Полузащитник "Рубина" Хорен Байрамян подвел итоги первой части сезона и заявил, что не знает, останется ли в Казани. По его словам, он будет прибавлять.

– Как оцените эти полгода в "Рубине" для себя?

– Это должны делать другие люди – эксперты и тренеры. Я рад, что нахожусь в Казани. У меня игровая практика. В целом, мне есть над чем работать. Буду стараться и прибавлять.

– За короткое время вы стали любимцем болельщиков. Есть ли вероятность, что вы останетесь в "Рубине"?

– Никто не знает, как сложится жизнь.Сейчас меня все устраивает в Казани, а как сложится в конце сезоне – посмотрим. (Артур Еникеев)