Хорен Байрамян: "Сыграли вничью на выезде, но ощущение, как будто проиграли"

Полузащитник "Рубина" Хорен Байрамян после матча 4-го тура чемпионата России против "Ахмата" посетовал на то, что команда потеряла концентрацию и не сумела удержать победный счет, пропустив в компенсированное ко второму тайму время. Гол в ворота грозненцев стал для 26-летнего хавбека первым голом в составе казанцев.

– Сыграли вничью на выезде, но ощущение, как будто проиграли, – сказал в интервью клубному телевидению Байрамян. – Все видели. Нам оставалось 30 секунд сыграть. Опусташенность какая-то есть, разачарование. Могли брать три очка. Тренерский штаб повторяет нам одно и то же – мы теряем концентрацию на последних минутах, секундах... Очень жаль, что не смогли удержать победу.

У меня супруга сейчас беременна. Посвятил гол ей и будущему ребенку.

Всю игру мы провели неплохо – бились, старались. Старались увезти из Грозного хотя бы очко – это действительно тяжело. Но то, как складывалась игра... Нам обидно, что не сумели увезти три.