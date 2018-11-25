Хорен Байрамян: "Рубин" недобрал очков в первой части сезона

Полузащитник "Рубина" Хорен Байрамян после встречи с болельщиками подвел итоги первой части чемпионата для себя и команды. 26-летний российский футболист признался, что зарядился эмцоиями после общения с фанатами.

– Есть то, чем мы недовольны. В некоторых играх мы недобрали очков, – говорит Байрамян. – Если взять последний матч, то мы ехали в Махачкалу за тремя очками. Считаю, что мы были достойны победы, но вышло иначе. Набрали столько, сколько смогли. Впереди сборы – будем работать.

– Было видно, что на встрече с болельщиками у вас было очень хорошее настроение во время конкурсов.

– Да, все зарядились эмоциями. Такие встречи сближают команду с фанатами. Вчера после игры мы все были расстроены, но сегодня болельщики дали нам заряд энергии. (Артур Еникеев)