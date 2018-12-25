23:02 | Футбол — РПЛ

Хорен Байрамян: "Переход в "Рубин" стал для меня интересным вызовом"

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Полузащитник "Рубина"  Хорен Байрамян, права на которого принадлежат "Ростову", заявил, что 2018 год получился для него очень насыщенным. 26-летний игрок добавил, что переход в казанский клуб стал для него интересным вызовом.

- Для меня год был очень насыщенным, - сказал Байрамян в эфире ток-шоу "Руками не трогать!" - Я пережил первый в жизни переход в рамках премьер-лиги. Это был новый и интересный вызов. Я сделал правильный выбор.

Матчи в "Рубине"? Они были как очень хорошими, так и не очеь хорошими. В эмоциональном плане я пережил многое за полгода. В некоторых играх у меня было много вопросов к себе. 

В текущем сезоне Байрамян провел 18 матчей за "Рубин", забил 1 гол и отдал 1 результативную передачи.

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https://www.youtube.com/watch?v=rfdpjavwa5I

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