Хорен Байрамян: "Надо учиться играть как "Порту", чтобы обыгрывать "Локомотив"

Игрок "Рубина" Хорен Байрамян рассказал о подготовке к домашнему матчу премьер-лиги против "Локомотива". Он отметил, что удобнее чувствует себя на позиции ближе к атаке.

– "Порту" два раза показал, как обыгрывать "Локомотив". Сможет ли "Рубин" показать такую игру?

– Хороший вопрос (улыбается). Мы готовимся. После "Оренбурга" нам надо исправляться, тем более дома. Мы все смотрели матч с "Порту". Надо смотреть и учиться, чтобы обыгрывать "Локомотив".

– Можно ли сказать, что последний матч в Оренбурге был худшим в сезоне?

– Вам виднее. Мы все понимаем, что сыграли плохо. Уступили в борьбе, в подборах. Нам покажут наши ошибки.

– В этом сезоне вы играете и флангового защитника, и второго нападающего. Где нравится больше?

– Конечно ближе к атаке. Все любят забивать голы и я не исключение. Но надо работать, чтобы забивать.

– Сорокин спас команду со "Спартаком", но не сыграет с "Локо".

– Егор хороший игрок, но любой, кто выйдет вместо него, достойно его заменит. "Локомотив" набрал хороший ход – это чемпион России. Будет тяжело, но у нас задача побеждать. Другого варианта нет. (Артур Еникеев)