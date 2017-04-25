Хорен Байрамян: "Надеюсь, Мевля выбыл не на долгий срок"

Полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян после первого тайма матча 25-го тура чемпионата России против "Уфы" заявил, что игра была равная, однако тренеры подскажут, как улучшить действия во втором отрезке игры. Также футболист надеется, что защитник Миха Мевля, получивший травму и покинувший поле, выбыл не на долгий срок.

- Думаю, сегодня равная игра, - сказал во флеш-интервью на телеканале "Наш футбол" Байрамян. - Играли в свой футбол. Могли второй забить. В перерыве тренеры скажут, как играть, чтобы забить еще, улучшить игру. Травма Мевли? Этот матч мы доиграем без него, но вообще - это большая для нас потеря. Надеюсь, что он выбыл не на долгий срок.

"СЭ" ведет текстовую трансляцию матча "Ростов" – "Уфа"