20:28 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Хорен Байрамян: "Надеюсь, Мевля выбыл не на долгий срок"

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Полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян после первого тайма матча 25-го тура чемпионата России против "Уфы" заявил, что игра была равная, однако тренеры подскажут, как улучшить действия во втором отрезке игры. Также футболист надеется, что защитник Миха Мевля, получивший травму и покинувший поле, выбыл не на долгий срок.                                                   

- Думаю, сегодня равная игра, - сказал во флеш-интервью на телеканале "Наш футбол" Байрамян. - Играли в свой футбол. Могли второй забить. В перерыве тренеры скажут, как играть, чтобы забить еще, улучшить игру. Травма Мевли? Этот матч мы доиграем без него, но вообще - это большая для нас потеря. Надеюсь, что он выбыл не на долгий срок.

"СЭ" ведет текстовую трансляцию матча "Ростов" – "Уфа"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 25-й тур
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