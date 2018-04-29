Хорен Байрамян: "На "Тосно" у нас боевой настрой"

Полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян в интервью клубной пресс-службе рассказал о настрое команды на матч 28-го тура чемпионата России против "Тосно". Встреча этих команд состоится сегодня, начало – в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию поединка.

– Во встрече с "Рубином" ты много подключался к атаке. Это твоя инициатива или установка тренера? – вопрос Байрамяну.

– Перед игрой Валерий Георгиевич Карпин попросил меня строго действовать в обороне, а впереди продемонстрировать все, что умею и показываю на тренировках.

– Впереди важный матч с "Тосно". Чувствуется давление на команду?

– Мы не общаемся друг с другом на эту тему, но все прекрасно все понимают. Из любой ситуации нужно выходить. Уверен, мы справимся.

– Удивлен, что "Тосно" добрался до финала Кубка России?

– Смотрел их полуфинальный матч со "Спартаком". Все понимали, что красно-белые фавориты, но этим и интересен футбол, что может выиграть каждый.

– Недооценки соперника в ближайшей игре быть не должно?

– Конечно! Против "СКА-Хабаровска" мы выходили настроенными на победу, но присутствовало напряжение. На "Тосно" у нас боевой настрой!