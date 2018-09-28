Хорен Байрамян: "Будет нелегко после кубкового матча"

Полузащитник "Рубина" Хорен Байрамян отметил, что команде будет непросто в матче 9-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" из-за того, что на неделе был матч ОЛИМП-Кубка России. По его мнению, слабых соперников в РПЛ нет.

– В Химках у нас играло 80 процентов стартового состава – не было разве что Цезаря и Чико, – цитируют "Известия" Байрамяна. – Будет нелегко после кубкового матча играть в чемпионате. Тем более что встреча с "Химками" выдалась очень тяжелой. Когда играешь против команды первой лиги, против тебя настраиваются максимально. Химчане показали отличный футбол, бились до конца, оборонялись всей командой – было очень сложно. Надо сделать выводы. Нам есть над чем работать и где прибавлять. Хорошо, что выиграли. Теперь надо готовиться к матчу с "Крыльями". Тренерский штаб покажет, как они действуют. Будет непросто. Да, самарцы разгромно проиграли в двух последних матчах, но это говорит лишь о том, что наша встреча станет особенно тяжелой. "Крылья" будут стараться не проиграть крупно, а то и вовсе не проиграть. Слабых соперников в чемпионате нет.