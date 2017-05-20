Защитник "Спартака" Иван Хомуха успешно перенес операцию, сообщил в своем Твиттере глава медицинского департамента московского клуба Михаил Вартапетов. Напомним, что в игре 37-го тура ФНЛ против "Химок" (4:0) защитник "Спартака-2" получил закрытый перелом правой голени после жесткого столкновения в концовке встречи. В текущем сезоне Хомуха провел 35 матчей в первенстве России в ФНЛ.

"Операция у Хомухи прошла успешно. Доктор А. А. Барков как всегда на высоте. Ваню через 4 месяца увидите на поле!" - написал Вартапетов.

Страшная травма спартаковца Хомухи. Подробности