Хомуха опроверг вызов в юношескую сборную России футболиста из Крыма

Старший тренер юношеской сборной России (U-16) Дмитрий Хомуха опроверг слова президента Крымского футбольного союза (КФС) Юрия Ветохи о том, что в команду вызван защитник из Евпатории Николай Толстопятов, который работает в академии московского "Спартака". По словам Хомухи, у 15-летнего футболиста нет необходимых документов, чтобы играть за юношескую команду России.
– О Николае Толстопятове в сборной России речи не шло, – сказал Хомуха. – У него нет соответствующих документов. У него нет необходимого разрешение от УЕФА. Откуда берется информация о его вызове в сборную – я не знаю.
Ранее глава КФС заявил про Толстопятова следующее: "Получил приглашение один из наших ребят, и он уже в сборной России. Это наша самая большая заслуга". (Андрей СИЗЯКИН)
shpasic
тяжело, наверное, без российского паспорта в академии Спартака? постоянно приходится мотаться - продлевать миграционную карту.
19:07
За Россию без допинга!
nefanat, ну так россиянам же выдают, а не украинцам
18:49
nefanat
у него нет паспорта гражданина РФ? Их в 14 лет выдают.
18:44
Нух
Пусть выступает за свою страну.
18:18
shpasic
Koira, Зинченко также думал))
17:42
Koira
А зачем гражданину Украины выступать за сборную россии?
17:30
вэняляйнэн
Если вопрос в документах, то это не проблема.
17:24
shpasic
а какие должны быть документы?
17:03
Gonzo_7
"У него нет соответствующих документов" Собственно, как и у любого иностранца.
17:02