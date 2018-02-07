16:52 | Футбол — РФПЛ

Хомуха опроверг вызов в юношескую сборную России футболиста из Крыма

Дмитрий ХОМУХА. Фото Михаил ШАПАЕВ, РФС
Дмитрий ХОМУХА. Фото Михаил ШАПАЕВ, РФС
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Старший тренер юношеской сборной России (U-16) Дмитрий Хомуха опроверг слова президента Крымского футбольного союза (КФС) Юрия Ветохи о том, что в команду вызван защитник из Евпатории Николай Толстопятов, который работает в академии московского "Спартака". По словам Хомухи, у 15-летнего футболиста нет необходимых документов, чтобы играть за юношескую команду России.

– О Николае Толстопятове в сборной России речи не шло, – сказал Хомуха. – У него нет соответствующих документов. У него нет необходимого разрешение от УЕФА. Откуда берется информация о его вызове в сборную – я не знаю.

Ранее глава КФС заявил про Толстопятова следующее: "Получил приглашение один из наших ребят, и он уже в сборной России. Это наша самая большая заслуга". (Андрей СИЗЯКИН)

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КОММЕНТАРИИ (9)
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shpasic

тяжело, наверное, без российского паспорта в академии Спартака? постоянно приходится мотаться - продлевать миграционную карту.

19:07

За Россию без допинга!

nefanat, ну так россиянам же выдают, а не украинцам

18:49

nefanat

у него нет паспорта гражданина РФ? Их в 14 лет выдают.

18:44

Нух

Пусть выступает за свою страну.

18:18

shpasic

Koira, Зинченко также думал))

17:42

Koira

А зачем гражданину Украины выступать за сборную россии?

17:30

вэняляйнэн

Если вопрос в документах, то это не проблема.

17:24

shpasic

а какие должны быть документы?

17:03

Gonzo_7

"У него нет соответствующих документов" Собственно, как и у любого иностранца.

17:02