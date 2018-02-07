Хомуха опроверг вызов в юношескую сборную России футболиста из Крыма

Старший тренер юношеской сборной России (U-16) Дмитрий Хомуха опроверг слова президента Крымского футбольного союза (КФС) Юрия Ветохи о том, что в команду вызван защитник из Евпатории Николай Толстопятов, который работает в академии московского "Спартака". По словам Хомухи, у 15-летнего футболиста нет необходимых документов, чтобы играть за юношескую команду России.

– О Николае Толстопятове в сборной России речи не шло, – сказал Хомуха. – У него нет соответствующих документов. У него нет необходимого разрешение от УЕФА. Откуда берется информация о его вызове в сборную – я не знаю.

Ранее глава КФС заявил про Толстопятова следующее: "Получил приглашение один из наших ребят, и он уже в сборной России. Это наша самая большая заслуга". (Андрей СИЗЯКИН)