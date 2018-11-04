Хомуха - о дисквалификации Паредеса на матч с ЦСКА: "Зенит" не должен зависеть от одного футболиста"

Бывший хавбек "Зенита" и ЦСКА, главный тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха оценил поступок полузащитника питерцев Леандро Паредеса, который сегодня в домашнем матче 13-го тура РПЛ против "Ахмата" (1:0) за четырнадцать минут получил две желтые карточки и на 83-й минуте покинул поле. Теперь аргентинец пропустит выездную встречу с ЦСКА в 14-м туре (11 ноября).

На послематчевой пресс-конференции главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак сказал, что накажет игрока.

– Конечно, это потеря для "Зенита", Леандро является одним из лидеров команды, – сказал Хомуха. – Тем не менее, у армейцев тоже есть проблемы с составом в связи с травмами. Не думаю, что отсутствие одного футболиста сильно отразится на "Зените". Клуб, который ставит перед собой задачу выиграть чемпионат, не должен зависеть от одного человека. (Иван Торопцев)

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