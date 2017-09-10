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00:00 | Футбол — РФПЛ

Хоккейные Волк и Динамчик поддержат "Динамо" в матче с "Зенитом"


Талисманы хоккейного "Динамо" из Москвы Волк и Динамчик посетят матч футбольных одноклубников против "Зенита" в рамках 9-го тура чемпионата России. Маскоты намерены поддержать бело-голубых в поединке на "Арене Химки".

Матч "Динамо" - "Зенит" состоится 10 сентября, начало - в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 9-й тур
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