Хоккейные Волк и Динамчик поддержат "Динамо" в матче с "Зенитом"

Талисманы хоккейного "Динамо" из Москвы Волк и Динамчик посетят матч футбольных одноклубников против "Зенита" в рамках 9-го тура чемпионата России. Маскоты намерены поддержать бело-голубых в поединке на "Арене Химки".

Наш талисман Волк и его друг Динамчик завтра отправляются в Химки, чтобы поддержать наших футбольных одноклубников в матче против "Зенита". pic.twitter.com/5wPosPUb6A – ХК "Динамо" Москва (@dynamo_ru) 9 сентября 2017 г.

Матч "Динамо" - "Зенит" состоится 10 сентября, начало - в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.