Хохлов – журналисту: "Выпустил бы Вандерсона, если бы вы раньше подсказали"

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов после поражения от "Амкара" (1:2) в матче 18-го тура чемпионата России подчеркнул, что бело-голубые сами создают себе проблемы. Специалист не понимает, почему команда начинает играть только после пропущенного гола.

– Не получилось многое, допустили ошибки в обороне, которые привели к двум пропущенным мячам, – сказал Хохлов в эфире телеканала "Наш футбол". – Мы сами создаем моменты, даем сопернику создавать ситуации, которые приводят к голам.

Гол Гола не спутал карты. "Динамо" почему-то начинает играть только, когда пропустит. Давит страх или турнирное положение.

Напрашивалась замена Вандерсона? Если бы пораньше подсказали, я бы его выпустил.

Трансляция матча "Амкар" – "Динамо"