Хохлов: "Здорово, что "Динамо" возвращается домой"

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов восхищен тем, что в скором времени клуб переедет на новую арену в Петровском парке.

- У нас появится отличный стадион. Мы приехали туда за два часа до игры хоккейного клуба, чтобы походить по нему и все рассмотреть, - приводит слова Хохлова Youtube-канал "Динамо". - Были в раздевалках и подтрибунных помещениях. Мне понравилось. Понятно, что там многое еще будет доделываться, обустраиваться, но пожелания, которые мы высказали, будут выполнены. Стадион, на мой взгляд, великолепный. Очень здорово, что мы возвращаемся домой. Болельщики, футболисты и все те, кому небезразличен клуб, ждут возвращения.

Динамовцы ушли на зимнюю паузу, занимая 12-е место. Команда Дмитрия Хохлова набрала 20 очков.