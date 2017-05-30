Хохлов возглавит молодежную команду "Динамо"

Исполнительный директор "Динамо" Евгений Кречетов сообщил, что главный тренер "Динамо-2" Дмитрий Хохлов возглавит молодежную команду в следующем сезоне. Экс-игрок сборной России уже руководил молодежкой бело-голубых, которую дважды приводил к победе в молодежном первенстве. В январе этого года он сменил Сергея Чикишева на посту наставника "Динамо-2", выступающего в ПФЛ.

- Как минимум будет такое изменение, что после нашего выхода в РФПЛ второй командой естественным образом будет молодежная команда и ее возглавит, разумеется, Дмитрий Валерьевич Хохлов, - цитирует "Р-Спорт" Кречетова. - Что касается того, будем ли мы сохранять третью команду, то это вопрос больше в финансовой плоскости. Он будет сейчас обсуждаться и, в первую очередь, вопрос стоит в том, что можем ли мы себе это позволить. На данный момент решения по этому поводу нет.