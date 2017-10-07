Хохлов сменил Калитвинцева на посту главного тренера "Динамо"

Как стало известно "СЭ", главный тренер "Динамо" Юрий Калитвинцев отправлен в отставку. Его преемником с приставкой "и.о." назначен Дмитрий Хохлов. Сегодня состоялось собрание, на котором игрокам объявили о данных перестановках.

Калитвинцев возглавил "Динамо" в июне 2016 года. Под его руководством бело-голубые выиграли первенство ФНЛ и вернулись в премьер-лигу. В нынешнем сезоне после 12 туров в элите на счету московской команды лишь 10 очков. "Динамо" занимает предпоследнее место в таблице и не побеждало с 12 августа – включая Кубок России, где москвичи по пенальти проиграли "Спартаку" из Нальчика, выступающему в ПФЛ.

Хохлов завершил свою игровую карьеру в "Динамо" и здесь же начал тренерскую. Он уже был исполняющим обязанности главного тренера команды в августе 2012-го, в 2015 году возглавлял "Кубань", но был уволен через три месяца и вернулся к бело-голубым. В этом сезоне 41-летний специалист возглавлял молодежную команду "Динамо".