Хохлов: "Рыков и Соу на сборе будут работать по индивидуальной программе"

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов рассказал о программе сборов команды в Турции, а также заявил, что травмированные игроки команды Владимир Рыков и Самба Соу в ближайшее время будут работать по индивидуальным программам.

- Настроение у команды хорошее. Все отдохнули, поднабрались силенок, - приводит слова Хохлова официальный Youtube-канал клуба. На сборе в Турции будет много игр. На следующий день после прилета на сбор у нас запланирован тест, который покажет, как ребята выполняли свои индивидуальные программы. Они должны были подойти к этому сознательно, халявить никто не стал. На первом сборе будет сделан упор на физическую подготовку, а на втором и третьем будет больше игр и тактических занятий.

Рыков и Соу сейчас находятся под вопросом. Они подходят к тренировкам в общей группе, но на сборах будут работать по индивидуальной программе. Ждать ли усиления? Мы работаем над этим, не все зависит от нас. Есть кандидатуры и позиции, которые нужно усилить, но также существует еще много нюансов, которые сопутствуют приобретению игроков.