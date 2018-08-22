Хохлов рассказал, считает ли Ташаева предателем

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов в интервью "СЭ" отметил, что не считает предателем бывшего полузащитника команды Александра Ташаева.

- Вы отговаривали Ташаева от перехода в "Спартак". По-прежнему считаете, что он совершил большую ошибку?

- Я вас поправлю. Я не отговаривал его от перехода в "Спартак", а уговаривал его остаться в "Динамо". Вопрос для меня стоял именно так.

- Но Ташаев совершил ошибку?

- Я такого не говорил. Каждый человек хозяин своей судьбы, сам выбирает свой жизненный путь. Но я хотел, чтобы он остался в "Динамо". К сожалению, этого не произошло.

- Вы считаете Ташаева предателем?

- Нет, не считаю.

- На ваш взгляд, он поспешил с переходом в "Спартак"?

- Да никто не знает, рано он ушел или поздно. Просто Александр сделал такой выбор. Как я уже сказал, мне хотелось оставить его в своей команде. Но… Личной обиды на него нет. Человек принял такое решение (Виталий АЙРАПЕТОВ).

"Спартак" – "Динамо", чемпионат России, 5-й тур, 25 августа 2018, онлайн-трансляция матча, начало – в 19.00 по московскому ​времени

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