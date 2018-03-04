Хохлов рассказал, почему "Динамо" провело на сборе два закрытых матча

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов объяснил попадание Алексея Козлова в стартовый состав на матч 21-го тура чемпионата России против "Уфы" ротацией. По его словам, фланговый игрок обороны в этом сезоне провел достаточное количество игр.

- Мы чередовали игроков, потому что Морозов то больше, то меньше играл, - сказал во флеш-интервью Хохлов. - Козлов тоже достаточно много игр провел. Сегодня решили так сыграть.

- Последние два матча на сборах были закрытыми. Было, что скрывать?

- Последние две игры проходили в один день. Были кое какие задумки. По обоюдной договоренности с "Ахматом" и с "Балтикой" эти матчи были закрытыми.

Трансляция матча "Уфа" - "Динамо"