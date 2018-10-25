Хохлов не стал комментировать судейство после поражения от Рубина

Наставник "Динамо" Дмитрий Хохлов после поражения в Казани (0:1) рассказал, почему не выпустил лидеров. Бело-голубые проиграли "Рубину" и не смогли выйти в четвертьфинал Олимп-Кубка России.

- Настоящая кубковая игра. Все понимают, что одна ошибка может определить исход. Мы ее допустили и проиграли, - сказал Хохлов

- Вы сегодня так и не выпустили Панченко, Соу и Жоаозиньо. Верили в молодежь до конца?

- У нас еще в Москве остались с травмами Козлов Рауш и Теттех. Кубок для нас не проходная игра, но нужно распределять силы. Если молодежи совсем не доверять... Думаю, что сегодня молодые игроки неплохо выглядели.

- Как оцените судейство?

- Не буду комментировать судейство - есть комиссии пусть они разбирают. (Артур Еникеев)