Хохлов надеялся на победу "Динамо" над "Арсеналом" и после удаления Тетте

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов после матча 1-го тура чемпионата России против тульского "Арсенала" (0:0) отметил, что команда настраивалась на победу. Бело-голубые на 7-й минуте встречи остались в меньшинстве – прямую красную карточку за фол на полузащитнике хозяев поля Горане Чаушиче получил хавбек бело-голубых Абдул Азиз Тетте.

– Откровенно скажу, мы ехали не за ничьей, а за победой, – сказал Хохлов в эфире телеканала "Матч Премьер". – Естественно, это удаление все карты смешало. Отошли от плана на игру, пришлось много что менять. Ребята молодцы, что справились.

Понятно, что ничья при игре вдесятером – не самый плохой результат. Но у меня была надежда, что моментик поймаем и забьем.

– По сути, это удаление за недисциплинированное поведение. Будут ли каки-то санкции от клуба, от вас лично?

– Я думаю, что будут.

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