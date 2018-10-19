Ходатайство "Зенита": "Поведение Кокорина постыдное, но нехарактерное для него"

Футбольный клуб "Зенит" в своем ходатайстве отметил, что нападающий команды Александр Кокорин - дисциплинированный и ответственный спортсмен высокого уровня. Текст ходатайства зачитала судья во время заседания по апелляции на взятие Кокорина под стражу.

Кокорин обвиняется по статьям "Побои" и "Хулиганство" за избиение водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука и чиновника Минпромторга Дениса Пака.

- Согласно данному документу указано, что руководство клуба рассматривает вменяемое Кокорину поведение, как постыдное и достойное справедливого осуждения. Вместе с тем никоим образом не оправдывая Кокорина, считает необходимым отметить, что такое поведение является для него не характерным, характеризует Кокорина как дисциплинированного и ответственного спортсмена высокого уровня, неоднократно входившего в список лучших футболистов России, что свидетельствует о его профессиональном и ответственном подходе к делу. С учетом данных фактов мы полагаем возможным изменить меру пресечения, - зачитала судья.

- Со своей стороны клуб и его первые лица готовы любыми способами способствовать соблюдению Кокориным всех запретов и ограничений. Просьба при принятии решения по избранию меры пресечения учесть данное обращение, искренне надеемся на ваше понимание, - отметила судья.

Кокорин, его брат Кирилл и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев были взяты под стражу до 8 декабря. Они содержатся в московском СИЗО №2. (Дмитрий Зеленов)

Кокорин и Мамаев: слушания апелляций. Live!