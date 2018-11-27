18:12 | Футбол — РПЛ

"Хочу учить языки!" Рамирес снова заговорил по-русски

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Защитник "Краснодара"  Кристиан Рамирес вновь дал интервью на русском языке. 24-летний эквадорец заявил, что учит его с помощью фильмов и музыки.

- Когда я приехал в Россию, то думал, что выучить русский будет тяжело, - сказал Рамирес в интервью клубной пресс-службе. - Мне каждый день помогал переводчик Антон. Это было очень важно. Я могу чуть-чуть говорить по-русски. Также немного знаю английский и немецкий. Я хочу учить языки. Очень важно, когда хочешь чего-то. Иногда смотрю фильмы и слушаю песни на русском. Это помогает.

Когда я приехал в Краснодар, то поговорил с Кристианом Нобоа. Он сказал, что здесь очень хорошая погода. Не такая, как в Москве или Сибири. Сейчас я живу здесь, и мне очень нравится эта погода.

Наша команда находится в хорошей форме. Мы хотим порадовать болельщиков. Нам необходима 100 % концентрация, тогда мы победим.

В текущем сезоне Рамирес провел 17 матчей за "Краснодар" и отметился одной результативной передачей.

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https://www.youtube.com/watch?time_continue=149&v=4chM96KUIPM

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