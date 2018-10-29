"Химик" готов отпустить Семшова в "Арсенал" в случае ухода Кононова

Спортивный директор новомосковского "Химика" Игорь Макаров подчеркнул, что клуб не будет препятствовать уходу главного тренера клуба Игоря Семшова в "Арсенал", если им поступит предложение. По данным "СЭ", туляки рассматривают кандидатуру Семшова, если нынешний рулевой команды Олег Кононов возглавит "Спартак".

- Если тренера приглашают в премьер-лигу, то как можно отказать ему в таком варианте? Для любого человека это рост в карьере. Но к нам никто по поводу Семшова из тульского "Арсенала" не обращался, поэтому комментировать нечего, - цитирует "РИА Новости" Макарова.

"Химик", являющийся фарм-клубом туляков, занимает 5 место в турнирной таблице зоны "Центр" Олимп-ПФЛ. Новомосковская команда одержала семь побед, дважды сыграла вничью и шесть раз проиграла.

Ранее Семшов раскритиковал судей после матча против "Металлурга" (0:1), назвав их "мразями".