Хеймир Хадльгримссон: "Зенит" потратил 80 миллионов евро на трансферы? У центробанка Исландии меньше денег"

Главный тренер сборной Исландии Хеймир Хадльгримссон в интервью RT отметил, что клубы его страны не могут позволить себе большие траты на игроков. По его словам, деньги в футболе помогают, но не решают всего.
— Летом 2017-го петербургский "Зенит" потратил на трансферы более 80 млн евро. Сколько полезного можно было бы сделать для исландского футбола на эту сумму, на ваш взгляд?
— Подозреваю, что у всего Центрального банка Исландии меньше денег. Но здесь надо понимать, что игроки такого класса обходятся недешево. Да и вообще, клубы такого уровня требуют огромных вложений. Но деньги – это лишь одна из составляющих успеха. У меня получился немного странный ответ на такой простой вопрос. Деньги, конечно, помогают, но всего они не решают.
Дополнительная информация
https://russian.rt.com/sport/article/487879-hadlgrimsson-islandiya-futbol-intervyu
DJKrolik
Хороший вопрос журналист задал. Можно развивать эту тему, придумать еще вопросов такого же уровня вменяемости и задавать их кому угодно, например: "Каталонцы потратили на трансферы в этом сезоне 392 миллиона евро. Сколько полезного можно было бы сделать для футбола в Челябинске на эту сумму, на ваш взгляд?"
13:26
баламошка
Исландцы те ещё кадры) Помню, долго ржал (секунды две), когда узнал, как они списали внешний долг страны. Сколько-то лярдов вроде было, короче дофига бабла. Тупо прописали в Конституции, что Исландия никому ничего не должна. Вот и фсё.
08:37
Патриот Сибири
Партия сказала 80? Тогда уж можно сказать, что Зенит потратил на трансферы больше 100 рублей. Ну а что, тоже ведь правда.
07:54