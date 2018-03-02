Хеймир Хадльгримссон: "Зенит" потратил 80 миллионов евро на трансферы? У центробанка Исландии меньше денег"

Главный тренер сборной Исландии Хеймир Хадльгримссон в интервью RT отметил, что клубы его страны не могут позволить себе большие траты на игроков. По его словам, деньги в футболе помогают, но не решают всего.

— Летом 2017-го петербургский "Зенит" потратил на трансферы более 80 млн евро. Сколько полезного можно было бы сделать для исландского футбола на эту сумму, на ваш взгляд?

— Подозреваю, что у всего Центрального банка Исландии меньше денег. Но здесь надо понимать, что игроки такого класса обходятся недешево. Да и вообще, клубы такого уровня требуют огромных вложений. Но деньги – это лишь одна из составляющих успеха. У меня получился немного странный ответ на такой простой вопрос. Деньги, конечно, помогают, но всего они не решают.