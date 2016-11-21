Хеймир Хадльгримссон: "Россия очень отстает от Исландии по количеству полей на душу населения"

Тренер сборной Исландии Хеймир Хадльгримссон заявил, что в его стране футболом заниматься легче, чем в России. Специалист рассказал, как, будучи наставником одной из команд, он также являлся и клубным водителем автобуса.

– Я точно знаю, что Россия очень отстает от Исландии по количеству полей на душу населения, – цитирует "Р-Спорт" Хадльгримссона. - У меня есть такая статистика, да вы и сами можете найти ее в интернете. Получается, что в Исландии заниматься футболом гораздо легче, чем в России. Думаю, шагом номер один для России должна быть возможность занятий футболом для большего количества людей. И уже тогда вы сможете выбрать из них лучших. В России много людей. Почему бы не использовать эту силу?

Не думаю, что у нас есть какие-то секреты. Нам в Исландии приходится все делать проще, потому что у нас меньше денег. В этом смысле, когда у вас ограниченный бюджет, вам легче. У нас нет больших сумм денег, поэтому нам приходится работать с тем, что есть.

У нас не так много людей, поэтому нам приходится делать больше работы, чем нам платят. Например, когда я был тренером в своем родном городе, мне иногда приходилось самому водить автобус (своей команды), потому что у нас не было бюджета на водителя. Мне даже приходилось выполнять некоторые функции физиотерапевта, потому что у нас его тоже не было. Но зато нам легче принимать какие-то решения: проще договориться, когда вас всего несколько человек.