Хеймир Хадльгримссон: "Футболистам в России, видимо, слишком легко живется из-за денег"

Тренер сборной Исландии Хеймир Хадльгримссон заявил, что жизнь в России для футболистов, вероятно, слишком легкая из-за больших денег, которые они получают. По мнению специалиста, из-за больших контрактов игроки перестают прогрессировать.

- В футболе слишком много денег, – цитирует "Р-Спорт" Хадльгримссона. - Это факт. Может быть, жизнь в России и в Англии для футболистов слишком легкая. Они становятся очень богатыми слишком рано. Чем хорош любительский футбол, так это тем, что вы все время хотите становиться лучше, лучше и лучше, потому что вы хотите достичь какого-то стандарта. Вы амбициозны. А когда вы становитесь очень богаты слишком рано, вы перестаете быть амбициозными. Ваша жизнь слишком легка. Может быть, это одна из причин.