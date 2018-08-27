Хеведес вернется в к тренировкам в общей группе 28 августа

Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус сказал, что новичок команды Бенедикт Хеведес приступит к тренировкам в общей группе завтра, 28 августа. Защитник работал по индивидуальной программе, из-за чего пропустил матч 5-го тура чемпионата России против "Анжи" (2:1).

– Что касается травмы Хеведеса, со вторника он приступит к тренировкам в общей группе, – цитирует ТАСС Хеведеса. – У него было выявлено воспаление сухожилий, футболист тренировался по индивидуальной программе. Это больше перестраховка, но врачи решили не рисковать.

Напомним, немецкий защитник перешел в "Локомотив" из "Шальке". Он дебютировал в составе железнодорожников в матче 4-го тура премьер-лиги против "Крыльев Советов" (1:0). В Самаре 30-летний игрок провел на поле 9 минут, не отметившись результативными действиями.