Хеведес рассказал об атмосфере в раздевалке "Локомотива"

Защитник "Локомотива" Бенедикт Хеведес в интервью клубной пресс-службе признался, что успешно влился в новый коллектив.

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– В команде – да, я успешно влился в коллектив, особенно хорошо общаюсь с теми, кто говорит по-английски или по-немецки. У нас хорошая команда, в раздевалке правильная атмосфера, особенно перед важными матчами. Мне осталось привыкнуть к Москве и выучить русский язык, чтобы свести к минимуму просьбы к переводчику прочитать, что написано на этикетке. Чтобы я смог общаться со своими одноклубниками на одном языке.

"Локомотив" – "Шальке": Лига чемпионов, групповой турнир, 2-й тур, 3 октября 2018, онлайн-трансляция, начало – в 19.55 (мск)