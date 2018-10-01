18:39 | Футбол — РПЛ

Хеведес рассказал об атмосфере в раздевалке "Локомотива"

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Защитник "Локомотива" Бенедикт Хеведес в интервью клубной пресс-службе признался, что успешно влился в новый коллектив. 

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– В команде – да, я успешно влился в коллектив, особенно хорошо общаюсь с теми, кто говорит по-английски или по-немецки. У нас хорошая команда, в раздевалке правильная атмосфера, особенно перед важными матчами. Мне осталось привыкнуть к Москве и выучить русский язык, чтобы свести к минимуму просьбы к переводчику прочитать, что написано на этикетке. Чтобы я смог общаться со своими одноклубниками на одном языке.

"Локомотив" – "Шальке": Лига чемпионов, групповой турнир, 2-й тур, 3 октября 2018, онлайн-трансляция, начало – в 19.55 (мск)

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Дополнительная информация

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/18721

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