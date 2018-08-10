Хеведес рассказал, когда дебютирует за "Локомотив"

Новичок "Локомотива" Бенедикт Хеведес отметил, что у него осталось позитивное впечатление от знакомства с главным тренером команды Юрием Семиным. 30-летний игрок сообщил, что только тренерский штаб решает, когда он сможет дебютировать за железнодорожников.

- Если честно, мы с тренером разговаривали недолго, он просто поприветствовал в клубе, сказал, что рад меня видеть и поинтересовался моим физическим состоянием, - цитирует ТАСС Хеведеса. - Первое впечатление от Семина - позитивное. Сейчас все зависит от решения тренерского штаба.

Я много занимался индивидуально, тренировался с личным тренером, но пропустил предсезонную подготовку с клубом, в Германии сейчас только началась эта пора, а в России уже стартовал чемпионат.

В 3-м туре Российской премьер-лиги "Локомотив" сыграет в гостях с "Оренбургом" 12 августа.

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