Хеведес признался, что он веган

Защитник "Локомотива" Бенедикт Хеведес в интервью клубной пресс-службе рассказал, что воздерживается от употребления в пищу всех продуктов животного происхождения.

– В чем разница между немецким и итальянским футболом?

– В Италии играют более возрастные футболисты, в Германии же дают шанс молодым. Это основное различие. В Италии действуют больше от обороны, по тактике.

– Что любишь в итальянской кухне?

– Нравятся пасты, но не все. Дело в том, что я веган.

– Почему ты стал веганом?

– Все из-за моего здоровья. Когда я отказался от мяса и других продуктов, то начал чувствовать себя лучше и реже травмироваться.

Ранее вратарь "Оренбурга" Евгений Фролов в интервью "СЭ" рассказал, что он вегетарианец.