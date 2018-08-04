Хеведес прилетел в Москву и пообещал прийти на матч со "Спартаком"

Новичок "Локомотива" Бенедикт Хеведес рейсом из Дюссельдорфа прилетел в Москву, сообщает пресс-служба железнодорожников. Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии пообещал сегодня прийти на "РЖД Арену" на матч 2-го тура Российской премьер-лиги со "Спартаком". Встреча начнется в 19.30 по московскому времени.

Рейсом из Дюссельдорфа к нам прилетел... Чемпион мира! И сегодня он обещает быть на дерби #ЛокоСпартак!

Добро пожаловать в Москву, Бенедикт! pic.twitter.com/C2MPfx8i1I – ФК Локомотив (@fclokomotiv) 4 августа 2018 г.

"Локомотив" – "Спартак": Российская премьер-лига, 2-й тур, 4 августа 2018 года, онлайн-трансляция матча в 19.00 (по московскому времени)