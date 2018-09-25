Хеведес попал в сборную худших игроков прошлого сезона по версии Marca

Испанское издание Marca составило символическую сборную худших игроков 2018 года. По версии испанцев, одним из разочарований стал защитник "Локомотива" Бенедикт Хеведес, который прошлы сезон провел в "Ювентусе".

В сборную худших игроков попали Лорис Кариус ("Ливерпуль"), Леонардо Бонуччи ("Милан"), Виктор Линделеф ("Манчестер Юнайтед"), Бенедикт Хеведес ("Шальке"), Месут Езил ("Арсенал"), Весли Снайдер ("Ницца"), Темуэ Байкайоко ("Челси"), Гансо ("Севилья"), Алексис Санчес ("Арсенал"), Келечи Ихеаначо ("Лестер"), Луисано Вьетто ("Атлетико").