Хеведес - о Москве: "Как-то из-за аварии я проехал два километра за 16 минут - такое невозможно представить в Европе"

Защитник "Локомотива" Бенедикт Хеведес в интервью клубной пресс-службе назвал московские пробки кошмаром. По словам чемпиона мира-2014, он любит путешествовать на общественном транспорте.

– Первое впечатление после прилета в Россию?

– Москва – невероятно огромный город. А пробки… Это просто кошмар. Как-то из-за аварии я проехал два километра за 16 минут – такое невозможно представить в Европе. Когда у меня еще не было машины, я пробовал разные виды транспорта, чтобы добраться из одной точки Москвы в другую. Я пользовался метро – красивые станции, все указатели дублируются на английском, об остановках объявляют тоже на английском языке, автобусом – чтобы добраться на интервью.

- То есть чемпион мира может просто так взять и сесть в обычный московский автобус?

- А что тут такого (улыбается)? Я обычный парень, который хочет везде успевать вовремя, плюс путешествовать на общественном транспорте – неплохой опыт. Мне нравится ваша транспортная система, особенно метро. Поезда приходят каждые две минуты, все чисто, у любого человека можно попросить помощи, и он обязательно поможет.