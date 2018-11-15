Хеведес назвал своих главных друзей в "Локомотиве"

Немецкий защитник "Локомотива", чемпион мира 2014 года, Бенедикт Хеведес в интервью "СЭ" перед товарищеским матчем между сборными Германии и России рассказал о первых месяцах жизни в России. Также он назвал своих главных друзей в команде.

– Вы уже несколько месяцев в России. Был хоть один момент, когда пожалели о переходе?

– Не жалел ни разу. Хотя первая неделя была реально трудной. Новый язык, новые буквы, ни черта не мог прочитать. В команде многое непонятно, тренер не говорит по-английски. Первые несколько дней – настоящий вызов. Да и свое место в команде нашел не сразу, как и время на поле. Сейчас все о’кей.

– С Семиным не получается поговорить?

– Только через переводчика.

– Кто ваш главный друг в "Локо"?

– Из-за языка это иностранцы. В первую очередь Крыховяк и Фарфан, которые говорят по-немецки. Эдер, Рыбус, Гильерме​, Фернандеш. С ними легко общаться. А русский я пока не освоил, знаю только базовые вещи, чтобы общаться на поле. (Дмитрий Зеленов)

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