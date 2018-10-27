Хеведес и Крыховяк - в заявке "Локомотива" на матч с "Енисеем"

"Локомотив" прилетел в Красноярск, где в воскресенье сыграет с "Енисеем" в матче 12-го тура РПЛ. Как сообщает официальный сайт железнодорожников, главный тренер Юрий Семин взял на эту игру 22 футболиста:

Вратари: Гилерме, Медведев, Коченков;

Защитники: Идову, Хеведес, Ротенберг, Кверквелия, Маргасов, Лысов, Лапшов;

Полузащитники: Фернандеш, Крыховяк, Ан.Миранчук, Игнатьев, Тарасов, Денисов, Ал.Миранчук, Куликов, Тугарев, Миронов;

Нападающие: Эдер, Жемалетдинов.

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