20:33 | Футбол — РПЛ

Хеведес и Крыховяк - в заявке "Локомотива" на матч с "Енисеем"

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"Локомотив" прилетел в Красноярск, где в воскресенье сыграет с "Енисеем" в матче 12-го тура РПЛ. Как сообщает официальный сайт железнодорожников, главный тренер Юрий Семин взял на эту игру 22 футболиста:

Вратари: Гилерме, Медведев, Коченков;

Защитники: Идову, Хеведес, Ротенберг, Кверквелия, Маргасов, Лысов, Лапшов;

Полузащитники: Фернандеш, Крыховяк, Ан.Миранчук, Игнатьев, Тарасов, Денисов, Ал.Миранчук, Куликов, Тугарев, Миронов;

Нападающие: Эдер, Жемалетдинов.

Енисей - Локомотив

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Дополнительная информация

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/18919

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 12-й тур
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