Хеведес и Крыховяк - в стартовом составе "Локомотива" на матч с "Енисеем"

Стал известен состав "Локомотива" на матч 12-го тура российской премьер-лиги с "Енисеем". С первых минут на поле выйдут защитник Бенедикт Хеведес и полузащитник Гжегож Крыховяк.

"Локомотив": Гилерме, Кверквелия, Идову, Хеведес, Денисов, Тарасов, Игнатьев, Ал.Миранчук, Фернандеш, Крыховяк, Эдер.

Запасные: Медведев, Коченков, Ротенберг, Маргасов, Лысов, Лапшов, Жемалетдинов, Куликов, Тугарев, Миронов, Ан.Миранчук.

"Енисей" – "Локомотив": чемпионат России, РПЛ, 12-й тур, 28 октября 2018, онлайн-трансляция матча, начало – 14.00 (мск)