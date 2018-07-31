Хеведес будет выступать за "Локомотив" под пятым номером

Новичок "Локомотива" защитник Бенедикт Хеведес будут выступать за команду под пятым номером. Об этом сообщил генеральный директор клуба Илья Геркус, опубликовав в Инстаграме соответствующее фото.
В составе молодежной сборной Германии футболист выиграл чемпионат Европы-2009. В 2007 году был признан лучшим игроком Германии среди футболистов не старше 19 лет. За сборную Германии он дебютировал 29 мая 2011 года. Всего за национальную команду провел 44 матча. Двукратный бронзовый призер чемпионата Европы, чемпион мира.
Футболист выступал за "Шальке" с 2007 года. В составе команды 30-летний игрок провел 335 матчей, в которых забил 23 мяча. В прошлом сезоне он был в аренде в "Ювентусе", за который провел 3 матча.
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Футбол – это спорт, а спорт – это стремление к лучшему. Сегодня я рад приветствовать в нашей железнодорожной семье чемпиона мира – Бенедикта Хёведеса! Наличие таких величин в составе априори делает наш клуб сильнее. Бенедикт Хёведес – редкий для сегодняшнего времени футболист, который с 13 до 29 лет был верен одному клубу ("Шальке-04"). Транзитом через "Ювентус" Бенедикт перебрался к нам, в "Локомотив", и подписал контракт сроком на три года. Когда прошлым летом я наблюдал за переездом Бенедикта из Гельзенкирхена в Турин, мне запомнилась одна фраза, которой итальянский специалист охарактеризовал стиль игры Хёведеса: он сочетает в себе самоотверженность Кьеллини с универсальностью Барцальи. Это определение совпало и с моим внутренним ощущением от игры Бенедикта. Важнейшим для нас является и тот факт, что тренерский штаб может использовать Хёведеса в равной степени успешно на любой позиции в обороне и при любой схеме - он универсал. В 2009 году Хёведес стал чемпионом Европы, будучи капитаном молодежной сборной Германии. В 2014 году Хёведес стал чемпионом мира, проведя на поле "от" и "до" все семь матчей немцев в Бразилии. С сегодняшнего дня Хёведес становится футболистом "Локомотива", за что хочется выразить благодарность нашему спортивному директору Эрику Штоффельсхаусу @estoffelshaus ! Бенедикт привык побеждать. Предоставим ему такую возможность и в "Локо" #Локомотив #Железновместе #ЯрчеПрошлого #ИльяГеркус #ФКЛокомотив #СамыйЛучшийКоллектив #ТолькоЛоко #ТолькоПобеда