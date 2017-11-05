Хетаг Хосонов: "Я даже не тронул его!"

Полузащитник ЦСКА Хетаг Хосонов считает несправедливым свое удаление в матче 16-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (2:2). 19-летний хавбек получил вторую желтую карточку на 49-й минуте после столкновения с Тарасом Михаликом.

– Я даже не тронул его! – приводит "Матч ТВ" слова Хосонова.