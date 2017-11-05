18:34 | Футбол — РФПЛ

Хетаг Хосонов: "Я даже не тронул его!"

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Полузащитник ЦСКА Хетаг Хосонов считает несправедливым свое удаление в матче 16-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (2:2). 19-летний хавбек получил вторую желтую карточку на 49-й минуте после столкновения с Тарасом Михаликом.

– Я даже не тронул его! – приводит "Матч ТВ" слова Хосонова.

Локомотив - ЦСКА

 

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https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI796621_Hetag_Khosonov_Ja_dazhe_ne_tronul_jego

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 16-й тур
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КОММЕНТАРИИ (15)
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кедрнедр1994

Игрокам цска это фолы в европе будут судить намного строже это сегодня судья пожелел их не стал ломать игру

19:10

AndreScorpio

пошел прямой ногой... - опасная игра целью нанесения травмы - наказывается красной карточкой... прямойй...

19:09

spetrov

Нефилим +1

18:56

spetrov

Тронуть-то он его тронул, но желтая карточка сомнительная. Обычное нарушение максимум. Подумаешь, слегка наступил на ногу сопернику. В игре случается сплошь и рядом.

18:55

nazarfas

Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com

18:50

Russellmoto

во дает))

18:45

кузя23

Работать с судьями в ЦСКА учат с малолетства)

18:44

Нефилим

Тем более 2 арбитры обычно стараются просто так не давать, если они не заряжены как тут

18:42

Нефилим

Это не желтая, просто фол

18:42

баламошка

Правдоруб)

18:40

teKilla

я его даже не тронул))))) всех за дебилов держит Хетаг?

18:40

der sad

откровенные грубость и хамство стали постоянной чертой игроков ЦСКА, что просто-напросто подтвердил очередной мерин, вся страна по телевизору видела как он чуть не сломал игрока мазуты, а конь заявил, что он ничего подобного не делал

18:38

Nenininrorelle

Главное уметь нести ответственность за свои слова и не врать.

18:37

Koreaiowa

Кусок долбонафта

18:37