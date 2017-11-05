Хетаг Хосонов: "Я даже не тронул его!"

Полузащитник ЦСКА Хетаг Хосонов считает несправедливым свое удаление в матче 16-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (2:2). 19-летний хавбек получил вторую желтую карточку на 49-й минуте после столкновения с Тарасом Михаликом.
– Я даже не тронул его! – приводит "Матч ТВ" слова Хосонова.
49-я минута. Хосонов удален у ЦСКА за вторую желтую #ЛокоЦСКА pic.twitter.com/BkOJALhSQ6– Спорт-Экспресс (@sportexpress) 5 ноября 2017 г.
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Дополнительная информация
https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI796621_Hetag_Khosonov_Ja_dazhe_ne_tronul_jego
кедрнедр1994
Игрокам цска это фолы в европе будут судить намного строже это сегодня судья пожелел их не стал ломать игру
19:10
AndreScorpio
пошел прямой ногой... - опасная игра целью нанесения травмы - наказывается красной карточкой... прямойй...
19:09
spetrov
Нефилим +1
18:56
spetrov
Тронуть-то он его тронул, но желтая карточка сомнительная. Обычное нарушение максимум. Подумаешь, слегка наступил на ногу сопернику. В игре случается сплошь и рядом.
18:55
nazarfas
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
18:50
Russellmoto
во дает))
18:45
кузя23
Работать с судьями в ЦСКА учат с малолетства)
18:44
Нефилим
Тем более 2 арбитры обычно стараются просто так не давать, если они не заряжены как тут
18:42
Нефилим
Это не желтая, просто фол
18:42
баламошка
Правдоруб)
18:40
teKilla
я его даже не тронул))))) всех за дебилов держит Хетаг?
18:40
der sad
откровенные грубость и хамство стали постоянной чертой игроков ЦСКА, что просто-напросто подтвердил очередной мерин, вся страна по телевизору видела как он чуть не сломал игрока мазуты, а конь заявил, что он ничего подобного не делал
18:38
Nenininrorelle
Главное уметь нести ответственность за свои слова и не врать.
18:37
Koreaiowa
Кусок долбонафта
18:37