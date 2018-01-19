Хетаг Хосонов: "На первом сборе побаивался Акинфеева, Березуцких и Игнашевича"

Полузащитник Хетаг Хосонов в интервью клубной пресс-службе подчеркнул, что нацелен набрать лучшую форму, чтобы получить шанс проявить себя. Весной хавбек хочет провести как можно больше матчей в составе армейцев.

– Помните себя на первом сборе? Что чувствовали? Рядом ведь были, как и нынче, такие легенды, как Игорь Акинфеев, Сергей Игнашевич, братья...

– Если честно, побаивался их, ошибался в глупых ситуациях (улыбается). Но вместе с тем очень хотел проявить себя. Постепенно вкатился. Да и Жиронкин с Тикнизяном уже чувствуют себя лучше, начинают показывать, что умеют.

– У каждого молодого игрока есть свои планы и надежды на вторую часть сезона. Какие они у вас?

– Моя задача – набрать максимально хорошую форму, заработать свой шанс. Если тренер увидит, что я готов, он даст мне такую возможность. В первой части сезона я уже появлялся на поле. Не все получилось, в важном матче допустил ошибку, подвел команду.

Ставлю перед собой цель провести весной как можно больше игр – не важно, на какой позиции. Могу выйти в центре полузащиты, справа в обороне или сыграть центрального защитника. Особая мечта – забить первый гол за главную команду ПФК ЦСКА (улыбается).

Напомним, что Хосонов дебютировал за ЦСКА в 2017 году. В текущем сезоне в составе армейцев он провел пять матчей во всех турнирах и не забил ни одного гола.