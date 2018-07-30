Хет-трик Сулейманова позволил "Локомотиву" разгромить "Уфу" в матче молодежного первенства России

"Локомотив" в гостях разгромил "Уфу" со счетом 4:1 в матче первого тура молодежного первенства России. Хет-трик оформил 18-летний форвард Тимур Сулейманов.
Основные команды "Локомотива" и "Уфы" проведут встречу 1-го тура Российской премьер-лиги сегодня, 30 июля, начало - 18.00 по московскому времени.
"Уфа" – "Локомотив": чемпионат России по футболу, 30 июля 2018, онлайн-трансляция матча
Молодежные команды - 2018/2019
1-й тур
"Уфа - мол." (Уфа) - "Локомотив М - мол." (Москва) - 1:4 (0:1)
Голы: Сулейманов, 27 (0:1). Сафронов, 56 (1:1). Сулейманов, 58 (1:2). Саркисян, 63 (1:3). Сулейманов, 83 (1:4).
Судья: Матвеев (Иваново).
30 июля. Уфа. Стадион "Нефтяник"