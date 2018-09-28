Хет-трик Кокорина. Форвард показал три новых iPhone

Сегодня стартовали продажи новых моделей смартфона iPhone, в которых поучаствовал нападающий "Зенита" Александр Кокорин.

Около магазина в Москве, на Тверской, еще за двое суто до старта выстроилась огромная очередь. Некоторые даже ночевали, чтоб не лишиться места.

У форварда сине-бело-голубых в Санкт-Петербурге проблем не возникло: Кокорин обзавелся аж тремя моделями телефона XS Max. Стоимость такого гаджета от 97 до 128 тысяч рублей.

Нападающий отличился в матче 1/16 финала Кубка России против "Волгаря". Форвард отличился на 88-й минуте, сделав счет 4:0. Для Кокорина это вторая игра и первый гол после тяжелой травмы.

15 марта он получил повреждение крестообразных связок на 7-й минуте игры Лиги Европы против "Лейпцига" (1:1). Из-за травмы он не сыграл на чемпионате мира-2018. В общей сложности форвард пропустил 192 дня.