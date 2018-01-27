Хет-трик Берхамова не помог "Арсеналу" победить "Габалу"

"Арсенал" сыграл вничью с "Габалой" в контрольном матче - 3:3. В составе туляков хет-трик оформил Кантемир Берхамов.

Контрольный матч

"АРСЕНАЛ" (Россия) - "Габала" (Азербайджан) - 3:3 (3:2)

Голы: Берхамов, 4 (1:0). Озобич, 16 (1:1). Берхамов, 28 (2:1). Жозеф-Монрос, 32 (2:2). Берхамов, 44 (3:2). Вернидуб, 84 (3:3).

Нереализованный пенальти: Халилзаде, 67 (вратарь).

"Арсенал": Левашов (Березин, 46), Комбаров (Хагуш, 46), Григалава (Денисов, 46), Беляев (Сунзу, 46), Альварес (Максимов, 46), Горбатенко (Буранов, 46), Берхамов (Александров, 46), Ткачев (Ивакин, 46), Чаушич (Мингазов, 46), Шевченко (Сикоев, 46), Кангва (Лобзин, 46).