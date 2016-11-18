Херсон Вергара: "Не считаю странным пребывание игрока "Милана" в чемпионате России"

Защитник "Арсенала" Херсон Вергара заявил, что не жалеет о переходе в тульский клуб, информирует "Р-Спорт". 22-летний футболист был арендован туляками у "Милана" до конца текущего сезона.

– Когда вы подписывали контракт с тульским "Арсеналом", вам уже было что-то известно о России?

– Да, я знал достаточно о России, чтобы все-таки приехать сюда. Сейчас я рад быть здесь, это хороший опыт, мне нравится играть в "Арсенале", общаться с партнерами по команде.

– А о футболе в России вы уже что-то знали? О российских клубах, таких как "Спартак", ЦСКА, "Зенит", о том же "Арсенале"?

– Знал немного о тех, кто играл в еврокубках, потому что смотрел Лигу чемпионов и Лигу Европы. Если честно, о других клубах мне почти ничего не было известно, поскольку они не такие знаменитые. В большинстве своем они маленькие, и их нельзя увидеть в Европе.

– Не странно для вас находиться здесь, в России, будучи по документам игроком, права на которого принадлежат такому гранду, как "Милан"?

– Я бы не сказал, что странно, это же футбол. Не думаю, что подобные эксперименты, опыт это плохо. Я очень благодарен "Милану" за то, что он открыл мне двери, привел, можно сказать, в настоящий футбольный мир, подарил очень много хорошего опыта. Все это просто часть пути – я очутился в России, я учусь всему, многое узнаю.

– Когда принималось решение о переезде в Россию, были другие варианты, предложения из Европы, других лиг?

– Да, были варианты развития карьеры в Италии и во Франции, но в итоге я решил поехать в Россию. Это, пожалуй, было лучшим вариантом для меня на тот момент. Во всяком случае, я так видел свое будущее. Я перешел в "Арсенал" и сейчас ни о чем не жалею.

– Понимали на тот момент, что с "Арсеналом" не будет трофеев? Ведь клуб только вышел в премьер-лигу из второго дивизиона, и бороться за чемпионство наряду со "Спартаком", ЦСКА, "Зенитом" почти невозможно.

– Почему же? (Смеется.) Ну да, первый сезон всегда получается непростым для всех, в особенности для футболистов основного состава, потому что это новая лига, новый уровень соревнования. Снова повторюсь, что это футбол, нельзя говорить, что мы ничего не выиграем. Знаете, я видел разные матчи, иногда мы не побеждали не потому, что были слабее, а скорее потому, что нам просто не везло. Например, в матче с "Локомотивом" мы выигрывали 1:0 у хозяев после первого тайма, нам везло, но в концовке "Локомотив" отыграл один мяч. В том матче команда действительно хорошо играла, хорошо атаковала, защищалась – мы были единым целым. Это вызов для всех, мы показали, что произойти на футбольном поле может действительно все. В Англии все видели, как маленький клуб "Лестер", вышедший в премьер-лигу, в первый же свой сезон стал чемпионом ("лисы" стали чемпионом Англии в сезоне-2015/16, а в сезоне-2014/15, ставшем первым в премьер-лиге после возвращения, занял 14-е место. – Прим. "СЭ"). Сейчас в Испании есть "Лас-Пальмас", тоже маленький клуб, но который очень неплохо выступает. Поэтому хочу сказать, что не важно, маленький клуб или большой. Если команда играет хорошо, то она может выигрывать.

– Можно ли сказать, что вам нравится выступать за "Арсенал" и играть в премьер-лиге?

– Да, футбол здесь очень хороший. Я много слышал, что скорости здесь не такие высокие, то есть российский футбол называют медленным. Но я думаю, что те, кто так говорят, не играли здесь и ошибаются. Футбол здесь хороший, достаточно быстрый, весьма атакующий, большое значение имеет и владение мячом. К тому же здесь играют хорошие футболисты, уровень конкуренции на каждой позиции достаточно высок.